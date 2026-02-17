Atelier plantation et semis pour le potager (1 à 3 ans) Douadic

Atelier plantation et semis pour le potager (1 à 3 ans)

2 rue Principale Douadic Indre

Mardi 2026-04-14 09:45:00

2026-04-14

Venez semer, planter, toucher, sentir et goûter des plantes et légumes locaux avec les enfants lors d’un atelier jardinières organisé par la Ludothèque.Familles

Co-animé par les animatrices professionnelles de la Maison de l’Enfance et l’association l’Ail des Ours, cet atelier de 30 minutes invite les plus petits à explorer le monde du vivant.

Au programme

– Sentir, toucher et goûter les plantes et légumes locaux.

– Apprendre à semer et à planter dans nos 3 nouvelles jardinières installées cet hiver à la Ludothèque.

Prévoyez des vêtements adaptés.

Pour des enfants de 1 à 3 ans. .

2 rue Principale Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

English :

Come and sow, plant, touch, smell and taste local plants and vegetables with your children at a gardeners workshop organized by the Ludothèque.

