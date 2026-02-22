Atelier Plantation Printanière Les mains dans la terre ! Chilleurs-aux-Bois

Atelier Plantation Printanière Les mains dans la terre !

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Le printemps s’installe au Château de Chamerolles ! Nous invitons les jeunes jardiniers en herbe à célébrer le réveil de la nature lors d’un atelier ludique et créatif au cœur de nos jardins.

Cet atelier se déroule en deux temps pour repartir avec un souvenir unique

Côté déco Personnalisation et décoration d’un pot en terre cuite selon l’inspiration du moment.

Côté jardin Apprentissage des gestes du jardinier et réalisation d’une plantation printanière à emporter à la maison. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Spring has sprung at Château de Chamerolles! We invite budding young gardeners to celebrate nature’s awakening with a fun and creative workshop in the heart of our gardens.

