Atelier plantations fleurissons la terrasse Médiathèque Marval

Atelier plantations fleurissons la terrasse

Médiathèque Le Bourg Marval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez embellir le terrasse de la médiathèque de Marval avec de jolies plantations ! .

Médiathèque Le Bourg Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23

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English : Atelier plantations fleurissons la terrasse

L’événement Atelier plantations fleurissons la terrasse Marval a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin