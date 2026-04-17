Atelier plantations fleurissons la terrasse Médiathèque Marval
Atelier plantations fleurissons la terrasse Médiathèque Marval vendredi 17 avril 2026.
Atelier plantations fleurissons la terrasse
Médiathèque Le Bourg Marval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez embellir le terrasse de la médiathèque de Marval avec de jolies plantations ! .
Médiathèque Le Bourg Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23
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English : Atelier plantations fleurissons la terrasse
L’événement Atelier plantations fleurissons la terrasse Marval a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin