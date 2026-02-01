Atelier plante de la Maison de Fernande Maison de Fernande Gourgeon
Maison de Fernande 11 Rue de Vesoul Gourgeon Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Venez découvrir les propriétés de quelques plantes indispensables pour les petits tracas du quotidien. Au programme, quelle plante choisir, quels ingrédients, comment fabriquer soi-même son baume et autres petits conseils pour se réapproprier les plantes de chez nous.
Avec un moment de partage autour d’une tisane réconfortante pour terminer.
Durée 3h environ. .
Maison de Fernande 11 Rue de Vesoul Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 87 49
