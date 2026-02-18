Atelier plante ton poème Médiathèque du Phénix Metz
Atelier plante ton poème Médiathèque du Phénix Metz samedi 28 mars 2026.
Atelier plante ton poème
Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Découvrir la poésie, écrire ses vers et les voir germer du printemps à l’été, c’est ce que nous te proposons dans cet atelier pour les enfants dès 7 ans. Avis aux poètes en herbe !
Dans le cadre du Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz.
Enfants dès 7ans.Enfants
Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
English :
Discover poetry, write your own verses and watch them germinate from spring to summer that’s what we propose in this workshop for children aged 7 and over. Calling all budding poets!
As part of the Printemps des poètes program in Metz media libraries.
Children aged 7 and over.
