Atelier plante ton poème Médiathèque du Phénix Metz

Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

Découvrir la poésie, écrire ses vers et les voir germer du printemps à l’été, c’est ce que nous te proposons dans cet atelier pour les enfants dès 7 ans. Avis aux poètes en herbe !

Dans le cadre du Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz.

Enfants dès 7ans.Enfants

Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

