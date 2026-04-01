Atelier plantes à la Maison de Fernande Maison de Fernande Gourgeon
Atelier plantes à la Maison de Fernande Maison de Fernande Gourgeon samedi 25 avril 2026.
Gourgeon
Atelier plantes à la Maison de Fernande
Maison de Fernande 11 Rue de Vesoul Gourgeon Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Rendez-vous à la Maison de Fernande lors d’un atelier où vous apprendrez des recettes réalisables à partir de plantes sauvages printanières.
Atelier de 2h30 environ.
Sur inscription. .
Maison de Fernande 11 Rue de Vesoul Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 87 49 lamaisondefernande@orange.fr
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English : Atelier plantes à la Maison de Fernande
L’événement Atelier plantes à la Maison de Fernande Gourgeon a été mis à jour le 2026-04-07 par JUSSEY TOURISME