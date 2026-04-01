Atelier plantes à la Maison de Fernande Maison de Fernande Gourgeon

Gourgeon

Atelier plantes à la Maison de Fernande

Maison de Fernande 11 Rue de Vesoul Gourgeon Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous à la Maison de Fernande lors d’un atelier où vous apprendrez des recettes réalisables à partir de plantes sauvages printanières.

Atelier de 2h30 environ.

Sur inscription. .

Maison de Fernande 11 Rue de Vesoul Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 87 49 lamaisondefernande@orange.fr

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English : Atelier plantes à la Maison de Fernande

L’événement Atelier plantes à la Maison de Fernande Gourgeon a été mis à jour le 2026-04-07 par JUSSEY TOURISME