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Atelier plantes à la Maison de Fernande Maison de Fernande Gourgeon

Atelier plantes à la Maison de Fernande Maison de Fernande Gourgeon samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison de Fernande

Adresse : 11 Rue de Vesoul

Ville : 70120 Gourgeon

Département : Haute-Saône

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gourgeon

Atelier plantes à la Maison de Fernande

Maison de Fernande 11 Rue de Vesoul Gourgeon Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Rendez-vous à la Maison de Fernande lors d’un atelier où vous apprendrez des recettes réalisables à partir de plantes sauvages printanières.
Atelier de 2h30 environ.
Sur inscription.   .

Maison de Fernande 11 Rue de Vesoul Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 87 49  lamaisondefernande@orange.fr

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English : Atelier plantes à la Maison de Fernande

L’événement Atelier plantes à la Maison de Fernande Gourgeon a été mis à jour le 2026-04-07 par JUSSEY TOURISME