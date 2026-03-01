Atelier plantes aromatiques (1 à 3 ans) Douadic
Atelier plantes aromatiques (1 à 3 ans) Douadic jeudi 26 mars 2026.
Atelier plantes aromatiques (1 à 3 ans)
2 rue Principale Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26 09:45:00
fin : 2026-03-26 11:15:00
Date(s) :
2026-03-26
Venez semer, planter, toucher, sentir et goûter des plantes et légumes locaux avec les enfants lors d’un atelier jardinières organisé par la Ludothèque.Familles
Co-animé par les animatrices professionnelles de la Maison de l’Enfance et l’association l’Ail des Ours, cet atelier de 30 minutes invite les plus petits à explorer le monde du vivant.
Au programme
– Sentir, toucher et goûter les plantes et légumes locaux.
– Apprendre à semer et à planter dans nos 3 nouvelles jardinières installées cet hiver à la Ludothèque.
Prévoyez des vêtements adaptés.
Pour des enfants de 1 à 3 ans. .
2 rue Principale Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and sow, plant, touch, smell and taste local plants and vegetables with your children at a gardeners workshop organized by the Ludothèque.
L’événement Atelier plantes aromatiques (1 à 3 ans) Douadic a été mis à jour le 2026-03-04 par Destination Brenne