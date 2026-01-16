Atelier plantes et jardins Cuisine végétarienne ESPACE DES RECOLLETS Montval-sur-Loir

Atelier plantes et jardins Cuisine végétarienne

ESPACE DES RECOLLETS 2 PLACE CLEMENCEAU Montval-sur-Loir Sarthe

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

2026-03-27 2026-06-12 2026-07-17 2026-09-18

À la découverte des saveurs de saison Ateliers Cuisine Végétarienne

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez explorer de nouvelles saveurs tout en prenant soin de votre santé et de la planète ? L’association AGORA Loir et Bercé vous invite à ses ateliers Plantes et Jardins animés par Fredha.

Le concept

Plongez dans l’univers de la cuisine végétarienne à travers des recettes créatives mettant à l’honneur les plantes comestibles et les légumes de saison. C’est l’occasion idéale de partager un moment convivial, d’apprendre des techniques culinaires et de savourer des produits locaux et de qualité. .

ESPACE DES RECOLLETS 2 PLACE CLEMENCEAU Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 76 39 23 81

English :

Plants and gardens workshop Vegetarian cuisine

