Atelier plantes et sorcellerie Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet
Atelier plantes et sorcellerie Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet mercredi 17 septembre 2025.
Atelier plantes et sorcellerie
Café à l’3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Proposé par Marie-Paule et Josie of The Earth.
Atelier bilingue français / anglais.
Sur inscription. .
Café à l’3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 99 58 70
English : Atelier plantes et sorcellerie
German : Atelier plantes et sorcellerie
Italiano :
Espanol : Atelier plantes et sorcellerie
L’événement Atelier plantes et sorcellerie Eymet a été mis à jour le 2025-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides