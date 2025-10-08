Atelier plantes Kokedama Ressourcerie Le Plant B Paris
Atelier plantes Kokedama Ressourcerie Le Plant B Paris mercredi 8 octobre 2025.
Vos plantes aussi méritent du style.
Venez apprendre avec Rose l’art du kokédama (« balle de mousse » en japonais)
Vous réaliserez de vos mains un kokédama à partir des plantes rescapées du Plant B et repartirez avec !
L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Initiez-vous à l’art du Kokedama dans un lieu unique à Paris !
Le mercredi 08 octobre 2025
de 17h30 à 19h00
payant
1 place : 22€
Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Durée indicative : 1h
En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.
Public jeunes et adultes.
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org