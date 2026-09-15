UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Redon

Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire 13 rue des Douves Redon

samedi 26 septembre 2026 · 13 rue des Douves · Redon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:15:00
Lieu
13 rue des Douves
Adresse
13 Rue des Douves
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Redon

Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire

13 rue des Douves 13 Rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:15:00
fin : 2026-09-26 17:15:00

Date(s) :
2026-09-26

Mieux connaître ce système (régulation, rôle du cholestérol) et certains troubles cardiaques (hypo- et hypertension), circulatoires et veineux (hypercholestérolémie, hémorroïdes, varices, insuffisance veineuse). Découvrir les grandes plantes de soutien du cœur et de la circulation sanguine, ainsi que leurs bons usages.   .

13 rue des Douves 13 Rue des Douves Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 92 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire Redon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON

À voir aussi à Redon (Ille-et-Vilaine)