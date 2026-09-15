Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire 13 rue des Douves Redon

Informations pratiques

Redon

Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire

13 rue des Douves 13 Rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:15:00

fin : 2026-09-26 17:15:00

Date(s) :

2026-09-26

Mieux connaître ce système (régulation, rôle du cholestérol) et certains troubles cardiaques (hypo- et hypertension), circulatoires et veineux (hypercholestérolémie, hémorroïdes, varices, insuffisance veineuse). Découvrir les grandes plantes de soutien du cœur et de la circulation sanguine, ainsi que leurs bons usages. .

13 rue des Douves 13 Rue des Douves Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 92 02

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English :

L’événement Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire Redon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON