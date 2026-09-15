Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire 13 rue des Douves Redon
samedi 26 septembre 2026 · 13 rue des Douves · Redon
Informations pratiques
Redon
Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire
13 rue des Douves 13 Rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:15:00
fin : 2026-09-26 17:15:00
Date(s) :
2026-09-26
Mieux connaître ce système (régulation, rôle du cholestérol) et certains troubles cardiaques (hypo- et hypertension), circulatoires et veineux (hypercholestérolémie, hémorroïdes, varices, insuffisance veineuse). Découvrir les grandes plantes de soutien du cœur et de la circulation sanguine, ainsi que leurs bons usages. .
13 rue des Douves 13 Rue des Douves Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 92 02
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English :
L’événement Atelier plantes : le système cardio vasculaire et circulatoire Redon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON
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