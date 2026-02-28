Atelier Plantes Médicinales Ail des Ours et Plantes Toxiques

Blye Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-04-15 19:00:00

2026-04-15

Nous apprendrons à reconnaître l’ail des ours, et le cortège de plantes toxiques qui vivent dans le même biotop.

Nous réaliserons une petite cueillette, et je vous révélerai les secrets pour réussir un excellent pesto. Nous partagerons d’autres recettes.

Quelle que soit votre expérience, venez vous ressourcer en solo, en famille ou entre ami.e.s, tout en apprenant de façon simple et ludique à reconnaître et utiliser les plantes à usages de nos régions.

Tarif libre à partir de 20€.

Adhésion à l’association tarif libre à partir de 2€

Cette sortie convient à toute la famille (gratuit pour les enfants de moins de 15ans -) Sur réservation .

Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

