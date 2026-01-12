Atelier Plantes Médicinales CDMA Égletons
Atelier Plantes Médicinales CDMA Égletons jeudi 12 février 2026.
Atelier Plantes Médicinales
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-12
Venez découvrir les secrets des plantes, apprendre à survivre grâce à elles et faire un herbier .
English : Atelier Plantes Médicinales
