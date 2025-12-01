Atelier PLANTES MEDICINALES Sainte-Sigolène
Atelier PLANTES MEDICINALES Sainte-Sigolène samedi 27 décembre 2025.
Atelier PLANTES MEDICINALES
24 CHEMIN DE CORNASSAC Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-12-27 16:00:00
fin : 2025-12-27 22:00:00
2025-12-27
: soirée autour de la cheminée
Venez partager un moment convivial en famille, seul, petits et grands
Buvette et repas sur place
24 CHEMIN DE CORNASSAC Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chris.guttermann@protonmail.com
English :
: an evening around the fireplace
Come and share a convivial moment with your family, alone, young and old
Refreshments and meals on site
