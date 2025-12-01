Atelier PLANTES MEDICINALES Sainte-Sigolène

Atelier PLANTES MEDICINALES

24 CHEMIN DE CORNASSAC Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-12-27 16:00:00

fin : 2025-12-27 22:00:00

2025-12-27

: soirée autour de la cheminée

Venez partager un moment convivial en famille, seul, petits et grands

Buvette et repas sur place

.

chris.guttermann@protonmail.com

English :

: an evening around the fireplace

Come and share a convivial moment with your family, alone, young and old

Refreshments and meals on site

