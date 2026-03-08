Atelier Plantes sauvages comestibles Saint-Sébastien

Atelier Plantes sauvages comestibles

9 IMPASSE DU BIEF Saint-Sébastien Creuse

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Atelier Plantes Sauvages Comestibles au jardin des harmonies, avec une balade des plantes sauvages comestibles qui bordent nos chemins, apprendre à les connaitre ainsi que leurs multiples usages. A l’issue de la balade, une dégustation sera proposée ainsi que le partage de la recette.

15€/pers. Inscription obligatoire avant le 15/03 par téléphone ou mail.

Place limitée .

