Atelier Plantes sauvages comestibles Saint-Sébastien
Atelier Plantes sauvages comestibles Saint-Sébastien dimanche 22 mars 2026.
Atelier Plantes sauvages comestibles
9 IMPASSE DU BIEF Saint-Sébastien Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Atelier Plantes Sauvages Comestibles au jardin des harmonies, avec une balade des plantes sauvages comestibles qui bordent nos chemins, apprendre à les connaitre ainsi que leurs multiples usages. A l’issue de la balade, une dégustation sera proposée ainsi que le partage de la recette.
15€/pers. Inscription obligatoire avant le 15/03 par téléphone ou mail.
Place limitée .
9 IMPASSE DU BIEF Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 84 62 37 aujardindesharmonies@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Plantes sauvages comestibles
L’événement Atelier Plantes sauvages comestibles Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Pays Dunois