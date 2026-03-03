Atelier plantes sauvages Montagrier
Atelier plantes sauvages Montagrier vendredi 3 avril 2026.
Atelier plantes sauvages
134 Moulin du Pont Montagrier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24
Tous les vendredis du mois d’avril partagez un atelier plantes sauvages (comestibles, médicinales, botanique et recette) avec Cléophée au Moulin de la Dronne de Montagrier.
Tarif 15€ par personne, 4 personnes minimum
134 Moulin du Pont Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 64 41 62
English : Atelier plantes sauvages
Every Friday in April, share a wild plant workshop (edible, medicinal, botanical and recipe) with Cléophée at Moulin de la Dronne in Montagrier.
Price: 15? per person, 4 people minimum
