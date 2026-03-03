Atelier plantes sauvages Montagrier

Atelier plantes sauvages

134 Moulin du Pont Montagrier Dordogne

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-24

Tous les vendredis du mois d’avril partagez un atelier plantes sauvages (comestibles, médicinales, botanique et recette) avec Cléophée au Moulin de la Dronne de Montagrier.

Tarif 15€ par personne, 4 personnes minimum

134 Moulin du Pont Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 64 41 62

English : Atelier plantes sauvages

Every Friday in April, share a wild plant workshop (edible, medicinal, botanical and recipe) with Cléophée at Moulin de la Dronne in Montagrier.

Price: 15? per person, 4 people minimum

