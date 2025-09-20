Atelier plastique : CADDY 100 ans de lumière Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Le Touquet-Paris-Plage

Atelier plastique : CADDY 100 ans de lumière Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Le Touquet-Paris-Plage samedi 20 septembre 2025.

Atelier plastique : CADDY 100 ans de lumière Samedi 20 septembre, 10h30 Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Pas-de-Calais

Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.

Sur réservation. En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.

Gratuit. Informations et réservations au 03.21.05.62.62 ou à musee@ville-letouquet.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Réalisation d’un photophore en papier percé autour du caddy.

Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.

Sur réservation. En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.

Gratuit. Informations et réservations au 03.21.05.62.62 ou à musee@ville-letouquet.fr.

Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion 276 avenue du golf le touquet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musee@ville-letouquet.fr »}]

Réalisation d’un photophore en papier percé autour du caddy.

Ville du Touquet-Paris-Plage