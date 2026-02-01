Atelier Plastique Fou Les Ateliers Créatifs Guérande
Atelier Plastique Fou Les Ateliers Créatifs Guérande vendredi 13 février 2026.
Atelier Plastique Fou
Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-25 2026-03-02
Pendant les vacances, viens créer ton objet en plastique fou.
À partir de 3 ans. .
Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 84 24 06 04 a.ducate@les-ateliers-creatifs.fr
