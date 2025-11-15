Atelier pleine conscience

Saint-Paul-Flaugnac Lot

15 novembre 2025, 14:30-17:30

fin : 2025-11-15 17:30:00

2025-11-15

Atelier d’initiation à la pleine conscience et à la connaissance de soi, alternant pratique guidée et temps d’échange. Animé par Prêle Fourmont et Samira dans un cadre convivial et bienveillant. .

Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

English :

Introductory workshop on mindfulness and self-awareness, alternating guided practice and discussion time

German :

Workshop zur Einführung in Achtsamkeit und Selbsterkenntnis, abwechselnd mit geführter Praxis und Zeit zum Austausch

Italiano :

Workshop introduttivo sulla mindfulness e l’autoconsapevolezza, alternando pratica guidata e momenti di discussione

Espanol :

Taller introductorio sobre mindfulness y autoconciencia, alternando la práctica guiada y el tiempo de debate

L’événement Atelier pleine conscience Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cahors Vallée du Lot