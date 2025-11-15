Atelier pleine conscience Saint-Paul-Flaugnac
Atelier pleine conscience Saint-Paul-Flaugnac samedi 15 novembre 2025.
Atelier pleine conscience
Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
Atelier d’initiation à la pleine conscience et à la connaissance de soi, alternant pratique guidée et temps d’échange. Animé par Prêle Fourmont et Samira dans un cadre convivial et bienveillant. .
Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
English :
Introductory workshop on mindfulness and self-awareness, alternating guided practice and discussion time
German :
Workshop zur Einführung in Achtsamkeit und Selbsterkenntnis, abwechselnd mit geführter Praxis und Zeit zum Austausch
Italiano :
Workshop introduttivo sulla mindfulness e l’autoconsapevolezza, alternando pratica guidata e momenti di discussione
Espanol :
Taller introductorio sobre mindfulness y autoconciencia, alternando la práctica guiada y el tiempo de debate
L’événement Atelier pleine conscience Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cahors Vallée du Lot