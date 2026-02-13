Atelier plessage, taille de trognes et haies sèches, 3, impasse de la gare, PN32, Cambercourt, Berjou, Berjou
Atelier plessage, taille de trognes et haies sèches Dimanche 22 février, 09h00 3, impasse de la gare, PN32, Cambercourt, Berjou Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-22T09:00:00+01:00 – 2026-02-22T12:30:00+01:00
[AUX HAIES CITOYENNES – CITOYENS !]
Nigel Pert, ambassadeur du bocage, vous propose un atelier plessage/taille de trognes/haies sèches.
Rendez-vous le dimanche 22 février de 9h à 12h30, au 3, impasse de la gare, PN32, Cambercourt, Berjou.
Réservation au 06 14 90 67 79 / 02 33 64 05 91 / contact@nigelpert.com
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo. Bottes / chaussures qui ne craignent pas.
Une belle occasion de se former à ces pratiques modernes !
ℹCette animation est proposée dans le cadre du programme Aux haies citoyens – citoyennes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.cpie61.fr rubrique À voir, à faire au CPIE / Actions participatives / Aux haies citoyennes-citoyens.
#cpie #cpiecollinesnormandes #normandie #orne #ahc #auxhaiescitoyenscitoyennes #bocage #haie #plessage #taille #trognes #haiesèche
