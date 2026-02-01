Atelier pliage de livre Combrée Combrée Ombrée d’Anjou

Atelier pliage de livre Combrée

Atelier pliage de livres à la médiathèque de Combré le Mardi 24 Février 2026

Apprenez la technique du pliage pour transformer des livres en véritables œuvres d’art hérisson, cœur, dauphin, masque d’Arlequin et bien d’autres formes encore.

Lors de cet atelier créatif, vous découvrirez pas à pas les gestes nécessaires pour donner une seconde vie aux livres.

Merci d’apporter une règle pour faciliter le travail de pliage.

Atelier à la médiathèque de Combrée , à partir de 8 ans, sur réservation .

Combrée 3 Rue de L Hôtel de ville Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 13 55

English :

Book folding workshop at the Combré media library on Tuesday, February 24, 2026

L’événement Atelier pliage de livre Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Anjou bleu