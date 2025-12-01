Atelier pliage de livres Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Atelier pliage de livres

Rue des Forges Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Encore une très belle animation de votre médiathèque un atelier livres découpés pliage de livres, motif pot à crayons. A partir de 14 ans.

Sur réservation. .

Rue des Forges Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier pliage de livres Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Bourgogne Coeur de Loire