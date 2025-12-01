Atelier pliage de livres Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire
Atelier pliage de livres Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire lundi 22 décembre 2025.
Atelier pliage de livres
Rue des Forges Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22 17:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Encore une très belle animation de votre médiathèque un atelier livres découpés pliage de livres, motif pot à crayons. A partir de 14 ans.
Sur réservation. .
Rue des Forges Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00
