Atelier Pliage de livres

16 Rue de la Gare Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Atelier Pliage de livres

Venez assister aux ateliers printemps organisés à la Mini Ressourcerie de Courville-sur-Eure.

Place limitées Inscription par mail.

Les ateliers sont gratuits seul votre premier atelier vous coûtera 2€ pour l’adhésion annuelle à l’association. .

16 Rue de la Gare Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ressourcerie.courville@gmail.com

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English :

Workshop: Book folding

L’événement Atelier Pliage de livres Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE