Atelier Pliage de livres Courville-sur-Eure
Atelier Pliage de livres Courville-sur-Eure samedi 20 juin 2026.
Atelier Pliage de livres
16 Rue de la Gare Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Atelier Pliage de livres
Venez assister aux ateliers printemps organisés à la Mini Ressourcerie de Courville-sur-Eure.
Place limitées Inscription par mail.
Les ateliers sont gratuits seul votre premier atelier vous coûtera 2€ pour l’adhésion annuelle à l’association. .
16 Rue de la Gare Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ressourcerie.courville@gmail.com
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English :
Workshop: Book folding
L’événement Atelier Pliage de livres Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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