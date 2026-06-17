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Atelier Pliage Fleury-sur-Andelle

Atelier Pliage Fleury-sur-Andelle mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 9 Rue du Gén Leclerc

Ville : 27380 Fleury-sur-Andelle

Département : Eure

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Fleury-sur-Andelle

Atelier Pliage

9 Rue du Gén Leclerc Fleury-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

♻️ ATELIER PLIAGE RECYCLAGE DE LIVRES ET MAGAZINES ♻️
La Bibliothèque municipale de Fleury sur Andelle vous invite à un atelier créatif autour du pliage de livres et magazines recyclés.
Donnez une seconde vie aux pages en réalisant de jolies créations originales !
Mercredi 1er juillet
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque municipale de Fleury-sur-Andelle
✨ Activité ouverte à tous.
Matériel fourni (livres et magazines destinés au recyclage)
Venez partager un moment convivial, créatif et écoresponsable !   .

9 Rue du Gén Leclerc Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 93 51 

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English : Atelier Pliage

L’événement Atelier Pliage Fleury-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle