Atelier Pliage Fleury-sur-Andelle
Atelier Pliage Fleury-sur-Andelle mercredi 1 juillet 2026.
Fleury-sur-Andelle
Atelier Pliage
9 Rue du Gén Leclerc Fleury-sur-Andelle Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
♻️ ATELIER PLIAGE RECYCLAGE DE LIVRES ET MAGAZINES ♻️
La Bibliothèque municipale de Fleury sur Andelle vous invite à un atelier créatif autour du pliage de livres et magazines recyclés.
Donnez une seconde vie aux pages en réalisant de jolies créations originales !
Mercredi 1er juillet
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque municipale de Fleury-sur-Andelle
✨ Activité ouverte à tous.
Matériel fourni (livres et magazines destinés au recyclage)
Venez partager un moment convivial, créatif et écoresponsable ! .
9 Rue du Gén Leclerc Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 93 51
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English : Atelier Pliage
L’événement Atelier Pliage Fleury-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle