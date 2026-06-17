Fleury-sur-Andelle

Atelier Pliage

9 Rue du Gén Leclerc Fleury-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

♻️ ATELIER PLIAGE RECYCLAGE DE LIVRES ET MAGAZINES ♻️

La Bibliothèque municipale de Fleury sur Andelle vous invite à un atelier créatif autour du pliage de livres et magazines recyclés.

Donnez une seconde vie aux pages en réalisant de jolies créations originales !

Mercredi 1er juillet

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Bibliothèque municipale de Fleury-sur-Andelle

✨ Activité ouverte à tous.

Matériel fourni (livres et magazines destinés au recyclage)

Venez partager un moment convivial, créatif et écoresponsable ! .

9 Rue du Gén Leclerc Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 93 51

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English : Atelier Pliage

L’événement Atelier Pliage Fleury-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle