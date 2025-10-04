Atelier Plonge dans le cabinet de curiosités ! Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 14:00:00

Un lieu étrange et fascinant où chaque objet cache un secret…Des artefacts anciens, des reliques énigmatiques, des créatures insolites ou encore des machines mystérieuses t’attendent pour cette aventure hors du commun.

Tu devras observer, déchiffrer et résoudre des énigmes. Mais attention, le temps est compté !

Es-tu prêt à relever le défi et à percer les mystères de ce lieu fascinant ? Viens découvrir ce qui s’y cache… Si tu l’oses !

Dans le cadre de Biblis en Folie, les journées nationales dédiées aux bibliothèques.

A partir de 12 ans, sur inscription.Enfants

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

A strange and fascinating place where every object hides a secret… Ancient artifacts, enigmatic relics, unusual creatures and mysterious machines await you on this extraordinary adventure.

You’ll have to observe, decipher and solve riddles. But time is of the essence!

Are you up to the challenge and ready to unravel the mysteries of this fascinating place? Come and discover what’s hidden here? If you dare!

As part of Biblis en Folie, the national days dedicated to libraries.

Ages 12 and up, registration required.

German :

Ein seltsamer und faszinierender Ort, an dem jeder Gegenstand ein Geheimnis birgt… Alte Artefakte, rätselhafte Relikte, ungewöhnliche Kreaturen und mysteriöse Maschinen erwarten dich in diesem außergewöhnlichen Abenteuer.

Du musst beobachten, entziffern und Rätsel lösen. Aber Vorsicht, die Zeit ist knapp!

Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen und die Geheimnisse dieses faszinierenden Ortes zu lüften? Komm und finde heraus, was sich dort verbirgt? Wenn du dich traust!

Im Rahmen von Biblis en Folie, den nationalen Bibliothekstagen.

Ab 12 Jahren, nach Anmeldung.

Italiano :

Un luogo strano e affascinante dove ogni oggetto nasconde un segreto… Antichi manufatti, reliquie enigmatiche, creature insolite e macchine misteriose vi aspettano in questa straordinaria avventura.

Dovrete osservare, decifrare e risolvere gli enigmi. Ma il tempo è fondamentale!

Siete pronti a raccogliere la sfida e a svelare i misteri di questo luogo affascinante? Venite a scoprire di cosa si tratta? Se ne avete il coraggio!

Nell’ambito di Biblis en Folie, le giornate nazionali dedicate alle biblioteche.

Dai 12 anni in su, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Un lugar extraño y fascinante donde cada objeto esconde un secreto… Artefactos antiguos, reliquias enigmáticas, criaturas insólitas y máquinas misteriosas le esperan en esta extraordinaria aventura.

Tendrás que observar, descifrar y resolver los enigmas. Pero el tiempo es oro

¿Estás preparado para superar el reto y desentrañar los misterios de este fascinante lugar? ¿Vienes a descubrir de qué se trata? ¡Si te atreves!

En el marco de Biblis en Folie, las jornadas nacionales dedicadas a las bibliotecas.

A partir de 12 años, inscripción obligatoria.

