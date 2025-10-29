Atelier « Plongeon céleste » École municipale d’Astronomie Alès

Atelier « Plongeon céleste » Mercredi 29 octobre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5 €

Début : 2025-10-29T14:30:00 – 2025-10-29T17:00:00

Au programme : séance de planétarium avec projection du ciel du moment et fabrication d’une boite lumineuse de sa constellation préférée.

École municipale d'Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 24 70 ecole-astronomie@ville-ales.fr

Partons à la découverte des étoiles, des constellations et de leurs histoires. Cet atelier permettra de comprendre les bases de la mécanique céleste.