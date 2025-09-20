Atelier « Plongez dans l’univers créatif d’EXHO » L’Ébauche Villers-le-Lac

Atelier « Plongez dans l’univers créatif d’EXHO » L’Ébauche Villers-le-Lac samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Plongez dans l’univers créatif d’EXHO » 20 et 21 septembre L’Ébauche Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la marque EXHO vous invite à découvrir son univers à travers un atelier immersif mêlant design, innovation et création horlogère.

Vous pourrez découvrir une sélection de modèles exposés, représentatifs de l’identité et du savoir-faire de la marque, mais également une présentation des outils d’infographie et de modélisation 3D, qui vous permettra d’aborder la conception des montres à l’aide d’outils numériques, de l’idée initiale jusqu’au prototype virtuel.

Un espace atelier sera également consacré au dessin, avec des esquisses originales de montres, et une activité ouverte à tous -enfants comme adultes-, pour créer leur propre design. Cet atelier mettra ainsi en lumière tout le processus de conception, du croquis à la modélisation 3D, en passant par l’exploration créative, jusqu’à la présentation de montres finalisées, véritables aboutissements de ce travail artistique et technique.

L’Ébauche Rue Pierre Bercot, 25130 Villers-le-Lac Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 74 41 84 93 L’Ébauche est un espace de préfiguration de la Cité des Horlogers. Il est composé d’une exposition présentant une partie des collections des deux anciens musées, d’un espace de présentation de l’avancement du projet de la Cité des Horlogers, d’un espace de présentation de l’écosystème horloger (lycée de Morteau, entreprises horlogères, animations), ainsi que d’espaces « détente » permettant de découvrir des ouvrages et les films sur les entreprises horlogères ainsi que les personnalités horlogères du territoire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la marque EXHO vous invite à découvrir son univers à travers un atelier immersif mêlant design, innovation et création horlogère.

© EXHO