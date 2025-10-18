Atelier Plumasserie Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Plumasserie Maison des Métiers d’Art Douains samedi 18 octobre 2025.

Atelier Plumasserie

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

Date(s) :

2025-10-18

La plumasserie est un métier rare qui ne se transmet qu’à l’oral. Il n’y a pas d’écrit ou de manuel technique disponible à ce jour.

Dans le monde, seul un lycée à Paris enseigne ce métier.

Arrivée en France au XV° siècle, la plumasserie reproduit les mêmes gestes depuis des siècles avec très peu d’outils: Une paire de ciseaux traditionnelle pour les recoupes, un petit couteau à friser, un petit scalpel et un couteau à parer. Le travail de la plume nécessite de la patience, de la dextérité, de la concentration et de l’imagination !

On respecte la Convention de Washington qui régit l’utilisation des plumes d’oiseaux exotiques et sauvages.

Concrètement, tout ce qui ne se mange pas est interdit on a une palette assez restreinte d’oiseaux de basse-cour

Anne Kalonji est plumassière et compose de sompteuses associations de plumes pour en créer des bijoux.

Sous l’oeil expert et bienveillant de l’artiste, Anne Kalonji vous donne l’occasion d’approcher ce beau métier en réalisant des fleurs avec des plumes de différentes couleurs et motifs.

Laissez libre court à votre imagination et repartez avec vos créations..

Public À partir de 14 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

English : Atelier Plumasserie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Plumasserie Douains a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération