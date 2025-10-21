Atelier plume Créances

105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Atelier en papier découpé avec Valérian Henry, designer et plasticien.

> pour les enfants, de 4 à 10 ans.

> accompagné d’un adulte pour les enfants de 4 à 7 ans.

> gratuit, sur inscription.

Animation proposée dans le cadre du projet Le bal des oiseaux , en partenariat avec la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche et avec le soutien du Département de la Manche Bibliothèque départementale. Programme complet à retrouver sur le site internet cocm.fr .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

