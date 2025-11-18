Atelier plumes de radio à la MJC Cahors

Atelier plumes de radio à la MJC

201 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Atelier pour tous, avec une priorité aux personnes retraitées

Vous aimez lire des romans, de la fiction ? Nous vous proposons d’approfondir et partager votre expérience de lecture en participant à cet atelier mêlant lecture et écriture jouer avec sa voix pour mettre des textes en valeur, rédiger des notes sur les ouvrages lus et apprendre les rudiments de l’outil radio, dans un cadre convivial et stimulant.

Atelier pour tous, avec une priorité aux personnes retraitées

201 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

English :

Workshop for all, with priority given to retired people

Do you enjoy reading fiction? We invite you to deepen and share your reading experience by taking part in this workshop combining reading and writing: play with your voice to enhance texts, write notes on works read and learn the rudiments of the radio tool, in a friendly and stimulating setting.

German :

Workshop für alle, mit Schwerpunkt auf Menschen im Ruhestand

Lesen Sie gerne Romane und Belletristik? Wir schlagen Ihnen vor, Ihre Leseerfahrung zu vertiefen und mit anderen zu teilen, indem Sie an diesem Workshop teilnehmen, der Lesen und Schreiben miteinander verbindet: Spielen Sie mit Ihrer Stimme, um Texte hervorzuheben, verfassen Sie Notizen zu den gelesenen Werken und lernen Sie die Grundlagen des Radios in einem geselligen und anregenden Rahmen.

Italiano :

Workshop per tutti, con priorità ai pensionati

Vi piace leggere narrativa? Vi invitiamo a condividere con noi la vostra esperienza di lettura partecipando a questo laboratorio che unisce lettura e scrittura: giocare con la voce per valorizzare i testi, scrivere note sulle opere lette e imparare i rudimenti della radio, in un ambiente amichevole e stimolante.

Espanol :

Taller para todos, con prioridad para los jubilados

¿Le gusta leer ficción? Le invitamos a compartir con nosotros su experiencia lectora participando en este taller que combina la lectura y la escritura: jugar con la voz para realzar los textos, escribir notas sobre las obras leídas y aprender los rudimentos de la radio, en un ambiente agradable y estimulante.

