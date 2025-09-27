Atelier Plus tard, je serai… Astronaute ! Salle des Fêtes Franklin Le Havre

Préparez-vous à vivre l’expérience d’un recrutement d’astronautes ! À travers des épreuves scientifiques, sportives et coopératives, testez votre corps et votre esprit. Mesurez votre pouls après des efforts physiques, contrôlez vos réflexes ou vérifiez votre taux d’oxygène dans le sang. Des compétences vitales pour survivre dans l’espace !

Vous serez mis dans la peau d’un équipage confronté à des situations d’urgence. Il vous faudra faire preuve de coordination et de sang froid réparez des panneaux solaires, évacuez un module ou survivez au crash d’une fusée sur la Lune grâce à votre ingéniosité exceptionnelle. À travers ces épreuves, découvrez les qualités indispensables pour devenir astronaute !

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 8 à 14 ans Durée 45 min

5 séances 10h / 11h / 14h /15h /16h

Sur réservation .

Salle des Fêtes Franklin 117 Cours de la République Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

