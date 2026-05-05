Atelier pneus, Maison des mobilités, Plaisance-du-Touch

Atelier pneus Vendredi 22 mai, 15h30 Maison des mobilités Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T15:30:00+02:00 – 2026-05-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T15:30:00+02:00 – 2026-05-22T17:30:00+02:00

RDV à la Maison des Mobilités pour apprendre à gonfler vos pneus, à repérer les signes d’usures et à réparer/changer une chambre à air, atelier suivi d’un petit goûter. renseignements à maisondesmobilites@grandouesttoulousain.fr

Maison des mobilités espace monestié Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « maisondesmobilites@grandouesttoulousain.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondesmobilites@grandouesttoulousain.fr »}]

Venez apprendre à gonfler / entretenir vos pneus et réparer vos chambres à air.