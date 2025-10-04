Atelier podcast culturel Bibliothèque François Villon Paris

Atelier podcast culturel Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque François Villon Paris

Gratuit, sur inscription

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00

Atelier Podcast culturel

Création d’une émission de radio sous forme de podcast

Tous les mois, la bibliothèque François Villon propose son Culture Club, l’occasion d’échanger autour de ses dernières découvertes culturelles (livres, cinéma, musique…), de partager ses coups de cœur et de découvrir des nouveautés (livres, cinéma, musique…) dans une ambiance bienveillante et décontractée garantie !

A l’occasion de l’événement Les bibliothèques du 10e fêtent la rentrée littéraire proposé par les trois bibliothèques du 10ème (Bibliothèques Claire Bretécher et François Villon, Médiathèque Françoise Sagan), nous vous proposons de participer à la création d’un podcast culturel, de bout en bout. Cet atelier sera l’occasion de découvrir toutes les étapes de la création d’une émission de radio :

Ecriture des coups de cœur

Enregistrements sonores des coups de cœur

Création du jingle de l’émission

Mixage audio de l’émission sur le logiciel Audacity

Diffusion de l’émission sur Spotify et sur YouTube

Bibliothèque François Villon 81 Boulevard de la Villette, 75010 Paris, France

