Atelier podcast pour ados Biblio’fil Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry Ligné

Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry 40 Rue de Vieillevigne Ligné Loire-Atlantique

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 17:00:00

2025-10-20 2025-10-21

Réalise en moins de 2 jours un podcast avec la compagnie ZigZag Création !

En bonus présence d’un dessinateur BD pour croquer en direct l’atelier ! (dès 12 ans)

Inscription conseillée .

Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry 40 Rue de Vieillevigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 26 11

English :

Create a podcast in less than 2 days with ZigZag Création!

German :

Erstelle in weniger als zwei Tagen einen Podcast mit der Firma ZigZag Création!

Italiano :

Producete un podcast in meno di 2 giorni con ZigZag Création!

Espanol :

¡Produce un podcast en menos de 2 días con ZigZag Création!

L’événement Atelier podcast pour ados Biblio’fil Ligné a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis