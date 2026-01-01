Atelier poésie à la campagne Bibliothèque et salle communale Vasperviller

Atelier poésie à la campagne

Bibliothèque et salle communale 6 rue de l’Ecole Vasperviller Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

2026-01-24

Dans le cadre de la 10e édition des Nuits de la lecture, les bénévoles de la bibliothèque de Vasperviller vous proposent un évènement gratuit.

Chaque personne présente écrira des Haïku, qui ensuite seront lus. Puis lecture de poésie, et ensuite conférence et débat sur la poésie.

Entrée sans inscription. Places limitées à 50 personnes.Tout public

Bibliothèque et salle communale 6 rue de l’Ecole Vasperviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 08 62 65 mairie.vasperviller@wanadoo.fr

As part of the 10th edition of Nuits de la lecture, volunteers from the Vasperviller library are organizing a free event.

Everyone present will write haiku, which will then be read. Poetry reading, followed by a lecture and debate on poetry.

No registration required. Places limited to 50 people.

