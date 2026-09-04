Atelier poésie Aix-Villemaur-Pâlis
samedi 7 novembre 2026 · Aix-Villemaur-Pâlis
Informations pratiques
Aix-Villemaur-Pâlis
Atelier poésie
4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
Samedi 7 et dimanche 8 novembre : PÂLIS – Atelier poésie.
Dans le bel écrin du Tournefou, nous vous proposons de faire du temps votre ami, du poème votre voyage. Pas besoin d’être écrivain, aucun concours d’entrée ici puisque l’entrée se découvre au gré des étonnements.
Contacts : +33 (0)3 25 40 58 37 / secretariat.tournefou@gmail.com .
4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com
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English :
L’événement Atelier poésie Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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