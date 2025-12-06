Atelier poésie de papier Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Atelier poésie de papier Espace Isidore Rollande Châteaurenard samedi 6 décembre 2025.
Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 12h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif :
Atelier poésie de papier en famille dès 8 ans
Gratuit et sur inscription dans la limite des places disponibles .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
Paper poetry workshop
