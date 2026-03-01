Atelier Poésie de papier en liberté Médiathèque Montendre

Atelier Poésie de papier en liberté

Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Célébrons la poésie et la créativité avec la poésie de papier en liberté.

Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 33 34 bibliotheque.montendre17130@orange.fr

English :

Celebrate poetry and creativity with free paper poetry.

