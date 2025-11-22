Atelier Poésie de papier Bibliothèque L’Absie

Atelier Poésie de papier Bibliothèque L'Absie samedi 22 novembre 2025.

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L'Absie Deux-Sèvres

Laissez-vous porter par l’imaginaire et la poésie… réalisez des personnages et autres petits objets en papier à partir de matériaux de récupération, inspirés du livre d’Isabelle Guiot-Hullot.

À partir de 6 ans, réservation conseillée. .

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr

