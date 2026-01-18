Atelier Poésie de papier Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tout en légèreté et en matériaux de récup, la Poésie de Papier est une technique à la portée de tous et toutes.
Viens réaliser une déco murale ou à poser mais attention, c’est addictif, à partir de 8 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
