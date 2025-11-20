Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Poésie de papier Ribérac mercredi 10 décembre 2025.

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Atelier Poésie de papier de Noël avec Christine
Atelier Poésie de papier de Noël avec Christine   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

Christmas paper poetry workshop with Christine

Workshop Weihnachtliche Papierpoesie mit Christine

Laboratorio di poesia di carta natalizia con Christine

Taller navideño de poesía en papel con Christine

