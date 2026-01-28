Atelier Poésie d’hiver illustrée La Riche
Atelier Poésie d’hiver illustrée La Riche lundi 16 février 2026.
Atelier Poésie d’hiver illustrée
Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-16 11:00:00
fin : 2026-02-23 12:30:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-23
En écho aux livres d’artistes présentés au Prieuré, choisissez un haïku court poème japonais sur le thème de l’hiver et réalisez une illustration à partir d’éléments végétaux glanés dans les jardins. Un atelier créatif pour associer poésie, nature et imaginaire. Atelier famille à partir de 7 ans
Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr
English :
Echoing the artists? books presented at the Priory, choose a haiku a short Japanese poem on the theme of winter and create an illustration using plant elements gleaned from the gardens. A creative workshop combining poetry, nature and imagination. Family workshop from age 7
