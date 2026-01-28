Atelier Poésie d’hiver illustrée

Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-16 11:00:00

fin : 2026-02-23 12:30:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-23

En écho aux livres d’artistes présentés au Prieuré, choisissez un haïku court poème japonais sur le thème de l’hiver et réalisez une illustration à partir d’éléments végétaux glanés dans les jardins. Un atelier créatif pour associer poésie, nature et imaginaire. Atelier famille à partir de 7 ans

En écho aux livres d’artistes présentés au Prieuré, choisissez un haïku court poème japonais sur le thème de l’hiver et réalisez une illustration à partir d’éléments végétaux glanés dans les jardins. Un atelier créatif pour associer poésie, nature et imaginaire. Atelier famille à partir de 7 ans 10 .

Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Echoing the artists? books presented at the Priory, choose a haiku a short Japanese poem on the theme of winter and create an illustration using plant elements gleaned from the gardens. A creative workshop combining poetry, nature and imagination. Family workshop from age 7

L’événement Atelier Poésie d’hiver illustrée La Riche a été mis à jour le 2026-01-28 par Conseil Départemental 37