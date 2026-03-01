Atelier poésie et illustration Bibliothèque municipale Mâlain
Atelier poésie et illustration
Bibliothèque municipale 38, rue Maurice Béné Mâlain Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
A l’occasion du Printemps des poètes, dont le thème cette année est la liberté, les artistes Paul Vidal et Annabelle Larcheveque proposent un atelier inédit à la bibliothèque de Mâlain.
Aucune inscription requise, pas de compétence nécessaire, chacun peut aller et venir, s’essayer à l’illustration, se surprendre avec la poésie, oser la rencontre des images et des mots… et repartir avec ses réalisations !
La bibliothèque prévoit également quelques douceurs à boire et à grignoter.
Ouvert à tous ! .
