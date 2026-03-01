Atelier poésie et illustration Bibliothèque municipale Mâlain

Atelier poésie et illustration

Bibliothèque municipale 38, rue Maurice Béné Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

A l’occasion du Printemps des poètes, dont le thème cette année est la liberté, les artistes Paul Vidal et Annabelle Larcheveque proposent un atelier inédit à la bibliothèque de Mâlain.

Aucune inscription requise, pas de compétence nécessaire, chacun peut aller et venir, s’essayer à l’illustration, se surprendre avec la poésie, oser la rencontre des images et des mots… et repartir avec ses réalisations !

La bibliothèque prévoit également quelques douceurs à boire et à grignoter.

Ouvert à tous ! .

Bibliothèque municipale 38, rue Maurice Béné Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.malain@ouche-montagne.fr

