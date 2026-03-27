ATELIER POESIE/SLAM Le Printemps du Livre se balade Montaigu-Vendée
ATELIER POESIE/SLAM Le Printemps du Livre se balade Montaigu-Vendée mercredi 1 avril 2026.
ATELIER POESIE/SLAM Le Printemps du Livre se balade
Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
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Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 40 21 24 bibliotheque.bouffere@montaigu-vendee.com
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L’événement ATELIER POESIE/SLAM Le Printemps du Livre se balade Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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