Atelier poésie La Compagnie des Livres Vernon

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2026-01-08 18:30:00
fin : 2026-01-08
2026-01-08
Venez participer à un atelier d’écriture poétique organisé par Les Murmures de Céline. .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
