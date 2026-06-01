Atelier « Poètes de la nature », Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum), Toulouse

Atelier « Poètes de la nature » Dimanche 7 juin, 10h30, 14h00 Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Haute-Garonne

Gratuit. Dans la limite des places disponibles : 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Dans cet atelier de Land Art précédé de lectures d’albums jeunesse autour de la nature et de la biodiversité, les enfants sont invités à ouvrir grand les yeux pour découvrir le vivant sous un nouveau jour.

En observant formes, couleurs et textures au fil du jardin, ils créent avec divers éléments végétaux leur propre œuvre naturelle. Un moment sensible et créatif pour éveiller l’œil, l’imagination et la curiosité.

Enfant dès 6 ans

En accès libre

Rendez-vous sous le pistachier

Accessible aux personnes en situation de handicap cognitif et psychique

Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Muséum de Toulouse, 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 82 52 59 70 http://jardin-botanique.ups-tlse.fr Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), le jardin en spirale ethnobotanique de 5 000 mètres carrés permet une redécouverte de la vie des plantes adaptées aux milieux, une exploration des relations entre monde végétal et monde animal et des phénomènes démontrant l’unité du monde vivant. La collection botanique de 1 000 taxons incluant les plantes menacées de Midi-Pyrénées qui prend place sur une spirale ethnobotanique, subdivisée en plusieurs thèmes. Les collections en serre : forêt tropicale, plantes des milieux arides, carnivores, tropicales à usages médicinal, alimentaire ou industriel ; s’accompagnent de collections d’agrumes. Entrée par le jardin des Plantes, 35 allées Jules-Guesde (côté Muséum). Parking à proximité, animaux non admis.

Dans cet atelier de Land Art précédé de lectures d’albums jeunesse autour de la nature et de la biodiversité, les enfants sont invités à ouvrir grand les yeux pour découvrir le vivant sous un nouveau…

©DR