Atelier poétique écrire à la lumière de l’hiver Espace de la Gare Argelès-Gazost

Atelier poétique écrire à la lumière de l’hiver

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 19:30:00

Date(s) :

2025-12-11

Plongez dans une parenthèse enchantée lors de l’Atelier Poétique Écrire à la lumière de l’hiver un moment chaleureux et accessible à tous. Céline De-Saër, médiatrice artistique, vous guidera dans un voyage créatif mêlant merveilleux et féerie. À travers des jeux d’écriture inspirés par la saison froide, chacun pourra laisser émerger sa sensibilité, ses images et ses mots pour célébrer la magie de l’hiver. Tarif de 2€.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Immerse yourself in an enchanted interlude at the Atelier Poétique? Écrire à la lumière de l?hiver: a warm and accessible moment for all. Artistic mediator Céline De-Saër will guide you on a creative journey of wonder and enchantment. Through writing games inspired by the cold season, everyone can let their sensibility, images and words emerge to celebrate the magic of winter. Price: 2?

German :

Tauchen Sie ein in eine zauberhafte Klammer während des Poesie-Workshops ? Schreiben im Licht des Winters: ein herzlicher Moment, der für alle zugänglich ist. Die Kunstvermittlerin Céline De-Saër wird Sie auf eine kreative Reise führen, die Wunder und Zauberei miteinander verbindet. Mit Hilfe von Schreibspielen, die von der kalten Jahreszeit inspiriert sind, kann jeder seine Sensibilität, seine Bilder und seine Worte zum Vorschein bringen, um den Zauber des Winters zu feiern. Preis: 2?

Italiano :

Immergetevi in una parentesi incantata all’Atelier Poétique? Scrivere alla luce dell’inverno: un’esperienza calda e accessibile a tutti. La mediatrice artistica Céline De-Saër vi guiderà in un viaggio creativo di meraviglia e incanto. Attraverso giochi di scrittura ispirati alla stagione fredda, ognuno potrà far emergere sentimenti, immagini e parole per celebrare la magia dell’inverno. Prezzo: 2?

Espanol :

Sumérjase en un interludio encantado en el Atelier Poétique ? Escribir a la luz del invierno: una experiencia cálida y accesible para todos. La mediadora artística Céline De-Saër le guiará en un viaje creativo de asombro y encanto. A través de juegos de escritura inspirados en la estación fría, cada uno podrá dejar aflorar sus sentimientos, imágenes y palabras para celebrar la magia del invierno. Precio: 2?

