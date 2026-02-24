Atelier poétique entre audace et liberté Place Jean Louis Labbe Broons

Atelier poétique entre audace et liberté

Médiathèque L'Hirondelle Broons Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

2026-03-20

Atelier poésie pour le Printemps des poètes

Passer un moment agréable avec des poètes épris de liberté, telle est la proposition de cet atelier placé sous le signe de l’audace et de la désinvolture.

Public ado/adulte

Sur inscription .

+33 2 96 80 00 46

