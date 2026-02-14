ATELIER POÉTIQUE ET SCÈNE OUVERTE // MUSÉE DE LA VIE RURALE, Musée de la vie rurale, Steenwerck

ATELIER POÉTIQUE ET SCÈNE OUVERTE // MUSÉE DE LA VIE RURALE Dimanche 29 mars, 15h00 Musée de la vie rurale Nord

places limitées, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Venez déclamer textes et poésie lors d’une scène ouverte, précédée par un atelier poétique de mise en voix.

Une occasion unique pour découvrir les talents du Cœur de Flandre !

INFOS PRATIQUES

Dimanche 29 mars

Atelier à partir de 15 heures || Scène ouverte à partir de 17 heures

Au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck

Tout public || Gratuit (atelier + scène ouverte)

Places limitées, réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr

+ d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-29-mars-a-15h-et-17h-atelier-et-scene-ouverte-poesie/

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« link »: « http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-29-mars-a-15h-et-17h-atelier-et-scene-ouverte-poesie/ »}]

Après-midi poétique en perspective avec Marie Ginet !

marie ginet // février 2026