ATELIER POÉTIQUE ET SCÈNE OUVERTE // MUSÉE DE LA VIE RURALE, Musée de la vie rurale, Steenwerck

ATELIER POÉTIQUE ET SCÈNE OUVERTE // MUSÉE DE LA VIE RURALE Dimanche 29 mars, 15h00 Musée de la vie rurale Nord
places limitées, réservation obligatoire
Venez déclamer textes et poésie lors d’une scène ouverte, précédée par un atelier poétique de mise en voix.
Une occasion unique pour découvrir les talents du Cœur de Flandre !
INFOS PRATIQUES
Dimanche 29 mars
Atelier à partir de 15 heures || Scène ouverte à partir de 17 heures
Au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck
Tout public || Gratuit (atelier + scène ouverte)
Places limitées, réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr
+ d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-29-mars-a-15h-et-17h-atelier-et-scene-ouverte-poesie/
Après-midi poétique en perspective avec Marie Ginet !
marie ginet // février 2026