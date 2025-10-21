Atelier Point de croix Canevas Musée vivant de l’école publique Laval

Atelier Point de croix Canevas Musée vivant de l’école publique Laval mardi 21 octobre 2025.

Atelier Point de croix Canevas

Musée vivant de l’école publique 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval Mayenne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Atelier Écriture au porte-plume

Venez découvrir le point de croix sur le canevas traditionnel. Apprenez à broder et maîtrisez la technique du point de croix. Les ateliers ont lieu dans notre salle de classe années 1900. Les participants repartiront avec leurs travaux.

• Horaires de 14h30 à 16h • Durée 1h30

• Public à partir de 6 ans

• Tarif 4 € personne Le matériel est fourni par le musée

• Réservation obligatoire par téléphone ou par mail .

Musée vivant de l’école publique 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 41 76 75 musee.ecole.publique@gmail.com

English :

Penholder Writing Workshop

German :

Workshop Schreiben mit dem Federhalter

Italiano :

Laboratorio di scrittura con portapenne

Espanol :

Taller de escritura con bolígrafo

L’événement Atelier Point de croix Canevas Laval a été mis à jour le 2025-10-15 par LAVAL TOURISME